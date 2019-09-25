"الكهرباء": مجمع بنبان للطاقة الشمسية يرفع الإنتاج لأكثر من 5.5 ألف ميجاوات

كتب- محمد صلاح:

يفتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مشروع بنبان خلال أكتوبر المقبل.

وأعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الانتهاء من ربط 32 مشروعا للطاقة الشمسية بمدينة بنبان في أسوان بالشبكة القومية للكهرباء، بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار، ضمن مشروعات تعريفة شراء الطاقة.

وأوضح حمزة، لمصراوي، الأربعاء، أنه تم ربط مشروعات يصل إجمالي قدرتها إلى 1465 ميجاوات بالشبكة، وتشغيل نحو 1200 ميجاوات منها، وسيجرى تفعيل الباقي تباعا، مضيفا أنه جرى ربط كل المحطات بالشبكة القومية على جهد 500 و220 كيلوفولت، وتشتري الوزارة الطاقة المنتجة من المحطات الشمسية عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأشار إلى أنه تم إنشاء 4 محطات محولات ضمن مشروعات بنبان، تعمل كل منها بجهد 22/220 كيلوفولت، لاستقبال الطاقة النظيفة المولدة وتحويلها إلى الشبكة الموحدة للكهرباء، موضحين أن كل وحدة منها تربط 9 محطات لتوليد الطاقة الشمسية، وتبلغ تكلفة الواحدة نحو 250 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ببنبان ترفع إجمالي إنتاج مصر من الطاقة المتجددة لأكثر من 5.5 ألف ميجاوات، تسهم في تحقيق خطة مصر لتوليد %20 من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.

كان البنك الدولي أعلن فوز مشروع بنبان للطاقة الشمسية بالمركز الأول على مستوى المشروعات التي ينفذها في العالم، ويعد المجمع الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقام على مساحة 37 كيلومترا مربعا بمحافظة أسوان في قرية بنبان، ويضم 32 مشروع خلايا شمسية و32 شركة.