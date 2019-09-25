متحدث البرلمان: أردوغان يبتز العالم بورقة اللاجئين السوريين

كتب أحمد على

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "تؤكد أنه أصيب بالهوس والجنون، خاصة أنه استخدم الورقة السورية كورقة ضغط على العالم".

وأضاف "حسب الله" في بيان اليوم، أنَّ "أردوغان يعاني من حالة جنون وهوس منذ وصوله للحكم وكشف عن هويته الإخوانية بمجرد سقوط أحلامه في قيادة المنطقة، والآن يرسل تهديدات واضحة وصريحة من أمام الأمم المتحدة لأوروبا بورقة اللاجئين السوريين، وفتح الباب لهم للهجرة لأوروبا، ويمارس عملية ابتزاز علنية أمام العالم أجمع".

وتابع: "أردوغان تحدث عن سوريا والأكراد والنظام العالمي والأمم المتحدة ومحمد مرسي، إلا أنه لم يتحدث عن تركيا وشعبها نهائياً".

وشدد "حسب الله" على رفض كلمة أردوغان بالأمم المتحدة بشكل كامل، مضيفًا: "كلامك مرفوض جملة وتفصيلا من الرأي العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية".

كانت وزارة الخارجية أعربت عن استهجانها من ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتعلقة بوفاة محمد مرسي، خلال إحدى الفعاليات في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أردوغان يواصل الادعاء وإصدار تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قيم العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها، الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.

وأشار حافظ إلى أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي، محاولًا أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.