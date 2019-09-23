عامر يشيد بترويج الرئيس السيسي للاقتصاد لجذب الاستثمارات الأمريكية

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية وتأكيده أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تم إعداده وفقًا للمتطلبات المصرية الوطنية.

وأشار عامر، في بيان، الاثنين، إلى أن الرئيس أكد أن التنفيذ الناجح للبرنامج والنتائج الإيجابية التي فاقت المتوقع تعود لعزيمة وقوة إرادة الشعب المصري العظيم وليس فقط للإرادة السياسية أو كفاءة البرنامج ذاته واستمرار مصر في مسار الإصلاح الشامل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين المصريين.

وقال "عامر"، إن الرئيس السيسي أكد حرصه على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الأمريكي لتعزيز الحوار الصريح والمباشر حول الفرص والتحديات التي يشهدها العمل المشترك بين الجانبين وكذا التعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها معرباً عن تقديره لدور غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة وتطلع مصر لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية في عملية التنمية بمصر، والمشاركة في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في جميع أنحاء مصر، للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد المصرى.

قال المهندس محمد فرج عامر إن اشادة رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية خلال اللقاء بالطفرة التي حدثت في مصر على الصعيد التنموي والتغلب خلال السنوات القليلة الماضية على عدد كبير من التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد المصري وثمنوا في هذا الإطار دور الرئيس لتعزيز الاستقرار والتنمية في مصر وتأكيدهم أن الاستقرار في مصر نقطة ارتكاز لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وأكد أن حرص الرئيس السيسى على عقد مثل هذه اللقاءات المهمة هدفه استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة داخل مصر للترويج للاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية والأجنبية لمصر لإقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية فى مختلف المجالات .