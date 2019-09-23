"بقيت ست طبيعية".. رسالة جديدة من ريهام سعيد حول جلوسها في المنزل

القاهرة- (مصراوي):

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، تدعو فيه لمشاركتها في عمل نظام غذائي "دايت".

وكتبت ريهام تعليقًا على الفيديو: "قعدت البيت فرقت في حياتي كتير بس كمان خليت وزني زاد عشان كده قررت أعمل رجيم أنزل 15 كيلو في 20 يوم"، وتابعت: "لو مستعدين نبدأ مع بعض الرجيم سوى شوفوا الفيديو وبلا بينا نبدأ سوى الرجيم".

وقالت ريهام في الفيديو: "أنا دلوقتي ست مصرية عادية جدًا قاعدة في البيت، واكتشفت إن قاعدة في البيت دي لها مميزات رهيبة، ابتديت أبقى ست طبيعية وعندي وقت أعمل حاجات كتير أوي أقعد مع ولادي وأكلم صحابي وأرد على التليفون وأهتم بصحتى اللي كانت اتدهورت".

وأضافت: "راحة البال دي أهم حاجة في الدنيا مش شايل هم حاجة ولا هم حد، الحاجة اللي مش حلوة الأكل، باتسلى في الأكل والعشا قدام التليفزيون وطبعًا أنتم عارفين إن الجيم بكرة وبكرة ده مبيجيش أبدًا، لو في حد هيعمل معايا ريجيم يبدأ معايا من بكرة".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع ريهام سعيد من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، بعد تعليقاتها "المسيئة" حول بدانة النساء في مصر.

وأثارت المذيعة ريهام سعيد، غضبًا كبيرًا بتصريحات مثيرة للجدل وصفت فيها النساء ذات الوزن الزائد بأنهن "عبء على الدولة وعائلاتهن"، ما دفع شبكة تليفزيون الحياة إلى وقف برنامجها "صبايا الخير"، في 23 أغسطس الماضي.

وجاء قرار الحظر على خلفية شكوى مقدمة ضدها من المجلس القومي للمرأة، تتهمها بإهانة البدينات.