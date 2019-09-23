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وداعًا الصيف.. بدء أول أيام فصل الخريف فلكيًا

08:00 ص الإثنين 23 سبتمبر 2019
وداعًا الصيف.. بدء أول أيام فصل الخريف فلكيًا

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء فصل الخريف فلكيا اليوم الاثنين 23 سبتمبر الحالي، طبقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت شاكر لـ"مصراوي"، أن فصل الخريف يتسم بحالة من الاعتدال في الطقس، والتي تشهدها كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أن السبب في حدوث الاعتدال الخريفي، يرجع إلى ميلان محور دورات الأرض حول نفسها بمقدار 23.50 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس.

وتابعت: "عندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل في وضعية لا مائل بعيدًا عن الشمس ولا مائل باتجاها يحدث الاعتدال".

ويبدأ الاعتدال الخريفي، اليوم الاثنين من الساعة 07:50 صباحًا بتوقيت جرينتش في مصر ودول الوطن العربي، وهو أول أيام فصل الخريف فلكيًا في كامل النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وأعلنت الجمعية الفلكية بجدة خلال تقرير لها، أنه في هذا الوقت ستكون الشمس واقعة بشكل مباشر على خط استواء الأرض قادمة ظاهريا من شمال السماء متجهة نحو الجنوب.​

فصل الخريف إيمان شاكر هيئة الأرصاد الجوية

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