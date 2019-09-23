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السيسي: مصر تواصل جهودها لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

12:40 ص الإثنين 23 سبتمبر 2019
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نيويورك- (أ ش أ):

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول متابعة المستجدات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفلسطين، والأولوية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في سياسة مصر الخارجية، وأكد الرئيس السيسي مواصلة مصر لبذل جهودها لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا ما يعكسه ذلك من عمق ورسوخ العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مثمنًا المساعي المصرية المُقدرة في إطار تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ومؤكدًا حرصه على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين توافقا على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما من أجل متابعة الخطوات المقبلة، بما في ذلك على صعيد توحيد الصف الفلسطيني وجهود المصالحة الوطنية، كما تمت مناقشة المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية.

هذا المحتوى من

Asha
محمود عباس السيسي فلسطين نيويورك الأمم المتحدة

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