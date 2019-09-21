لأول مرة في تاريخ الهيئة.. الزراعة: الإصلاح الزراعي تحقق فائضًا 18 مليون

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حققت هذا العام فائضا بلغ حوالي 18 مليون جنيه، رغم كونها هيئة خدمية، وذلك لأول مرة في تاريخ الهيئة، حيث كان العجز في الحساب الختامي صفر، بخلاف مستحقات إيرادات تتعدى المليار جنيه تحت التحصيل.

وأضاف "أبوستيت"، في تصريحات صحفية، السبت، أن إيرادات الهيئة هذا العام بلغت حوالي 455 مليونا و552 ألف جنيه، بينما بلغت جملة المصروفات حوالي 437 مليونا و129 ألف جنيه، ما يعني أن إجمالي الفائض بلغ حوالي 18 مليونا و393 ألف جنيه، بينما كانت تعاني خلال العام 2015 - 2016 من عجز بلغ حوالي 254 مليون جنيه، وخلال عام 2016 -2017 انخفض العجز إلى حوالي 135 مليون جنيه، بينما بلغ العجز في العام 2017 - 2018 حوالي 70 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك أيضا مبالغ تحت التحصيل مستحقة للهيئة، تبلغ حوالي 1 مليار و211 مليون جنيه، من بينها مبلغ 946 مليونا و827 ألف جنيه، مقابل تغيير الغرض طبقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، فضلا عن مبلغ 220 مليون جنيه على نادي سموحة بحكم نهائي من محكمة النقض، و27 مليون جنيه على كلية التربية الرياضية بالإسكندرية بموجب قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، و8 ملايين جنيه على هيئة المجتمعات العمرانية بموجب قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

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