اليوم.. القوى العاملة تطلق 4 وحدات متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع

القاهرة- مصراوي:

يطلق وزير القوى العاملة، من مقر الوزارة، اليوم السبت، 4 وحدات متنقلة لتجوب 27 محافظة، وتبدأ بالوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهني على مهن الخياطة، وكهرباء تركيبات، والسباكة ، بالقرى والنجوع بهذه المحافظات بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 13 وحدة يجري تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال لوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.

ومن المقرر أن يعقد الوزير مؤتمرا صحفيا تحضره وسائل الإعلام المختلفة ، لعرض كامل لما تتضمنه هذه الوحدات من وسائل تدريبية ، وشرح خطة تطوير وتشغيل الوحدات التدريبية المتنقلة، والقرى والنجوع التي سوف تجوبها، كمرحلة أولى، بالتنسيق التام مع المحافظات لمعرفة القرى الأكثر احتياجًا بها، وتوفير الدعم اللازم لهذه الوحدات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها بالتشارك والتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظات.

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