فرج عامر: الجيش المصري خط أحمر والشعب يرفض أي إساءة لقواته المسلحة

كتب- أحمد علي:

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تحية للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تصريحاته التي أكد فيها أنّ القوات المسلحة كانت وستظل درعا واقيا للوطن وحصنا منيعا يصون ويحمي مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد، يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

وأشار عامر، في بيان، الخميس، إلى أنّ رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتمل.

وقال "عامر" إن القوات المسلحة الباسلة تحظى باحترام وتقدير كبيرين من الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية وهناك علاقة قوية وأبدية بين الشعب المصري العظيم والجيش المصري الباسل، مؤكدا أن هذه العلاقة ستظل تاريخية وأبدية خاصة أن المصريين يعرفون جيدا أن جميع أبنائهم قيادات وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة هم الدرع والسيف للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

وأكد عامر، أن المصريين لا يمكن أن ينسوا الدور التاريخي والبطولي لأبطال وصقور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية على مر التاريخ، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لكل المصريين خط أحمر وكلنا لن نسمح لأحد أن ينال من الجيش المصري العظيم وأي إساءة للقوات المسلحة أمر مرفوض من كل المصريين.

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