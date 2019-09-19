التنمية المحلية تحتفل بانتهاء دورة "حقوق الإنسان"

كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بانتهاء الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم في المحافظات.

وأناب وزير التنمية المحلية، وفق بيان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالوزارة، لتسليم شهادات التخرج لـ54 متدربًا بالدورة التي تنظمها الوزارة للمرة الأولى.

وقال الوزير، إن الوزارة تتابع مع المحافظات جهودها في مجال دعم وحدات حقوق الإنسان التي تم إنشائها في جميع المحافظات والتأكد من تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي أقرتها الدولة، موضحًا أن وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات تختص بفحص الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن.

يذكر أن البرنامج التدريبي الخاص بتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان تضمن عددًا من المحاضرات وورش العمل التي ألقاها مجموعة من الخبراء وأساتذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعميد كلية الدراسات والاقتصاد بجامعة قناة السويس.

وركزت المحاضرات وورش العمل على المكون القانوني لحقوق الإنسان والإدارة المحلية ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وتطبيقات حقوق الإنسان في الإدارة المحلية والمشكلات التي تعوق الحماية الداخلية لحقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي والمؤسسات المعنية بها والارتباط القيمي بين التنمية وحقوق الإنسان وسبل تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتضمنت الدورة ورشة عمل حول المواقف التي يمكن أن تتعرض لها المحافظات في مجال حقوق الإنسان.

كما احتفل مركز التنمية المحلية، بتخريج 166 متدربًا أنهوا تدريبهم على 3 برامج أخرى هي تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المناطق الصناعية وتنمية مهارات العاملين والمتميزين بإدارات تنفيذ أحكام مخالفات المباني وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة، وتم عرض نتائج هذه الدورات على الوزير وما انتهت إليه من توصيات حيث وجه باتخاذ الإجراءات لتنفيذها بالمحافظات.