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    "نقل الكهرباء" توقع عقد مشروع توسيع محطة محولات بلاط

    12:47 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    "نقل الكهرباء" توقع عقد مشروع توسيع محطة محولات بلاط

    جانب من اللقاء

    كتب- محمد صلاح:

    وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الخميس، العقد رقم (26/2018/2019 )، مع شركة ABB؛ لتنفيذ مشروع توسيع محطة محولات بلاط جهد 220/66/33/11 ك.ف.

    أوضحت مشالي في تصريحات، أن حجم الأعمال يتضمن (2) ممانع سعة 25 م. فار جهد 220 ك.ف ومهمات نقط التعادل ومهمات إطفاء الحريق، و(2) خلية ممانع جهد 220 ك.ف من النوع التقليدي، ومهمات الوقاية ومهمات الاتصالات الخاصة لمحطة محولات بلاط والمحطة المقابلة (شرق العوينات) والأعمال المدنية الخاصة بالتوسيع.

    وأضافت أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 80 مليون جنيه مصري ويتم التمويل ضمن المشرعات الاستراتيجية، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي (8) أشهر بالإضافة لشهرين سماح من تاريخ أمر الإسناد الصادر في 29/8/2019.

    الشركة المصرية لنقل الكهرباء محطة محولات بلاط المشرعات الاستراتيجية صباح مشالي

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