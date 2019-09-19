وزير النقل والبنك الدولي يبحثان دعم وتطوير "النقل البحري والسكة الحديد"

كتب- أسامة عبد الكريم:

التقى وزير النقل، وفد البنك الدولي؛ لبحث سبل دعم وتطوير منظومة النقل البحري والسكك الحديدية في مصر وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

وحسب بيان، اليوم الخميس، استعرض الجانبان، التعاون في مجال النقل البحري، وأشاد الوفد بالتطور الكبير الذي شهدته الموانئ البحرية المصرية في السنوات الماضية

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تنفذ خطة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي من خلال تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليًا ويرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وأضاف، أن وزارة النقل أعلنت منذ يوليو الماضي مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، لافتًا إلى أن هذه الحوافز الجديدة تضمنت تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ وأن هذه الحزمة الجديدة تهدف إلى القضاء على أي شكل من أشكال الإزدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة

أكد وفد البنك الدولي التزامه بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع ويشمل إحدى صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة إشارات بعض خطوط السكك الحديدية.

وأكد وزير النقل، أن هذه المشروعات تساهم في زيادة معدلات السلامة والامان بخطوط السكك الحديدية .