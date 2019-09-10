الصحة: إجراء 4800 عملية جراحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء 4800 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، منذ إطلاقها وحتى أمس الاثنين، إضافةً إلى إجراء ٤٣ ألفاً و٢٥٤ فحصاً طبياً، وتقديم خدمات الكشف بالعيادات الخارجية لـ١٠٨ آلاف و٧٩٩ مواطناً.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد الملفات التي تم فتحها وصل إلى ١٤٤ ألفاً و٣٥٧ ملفاً عائلياً بإجمالي عدد مواطنين بلغ ٤٨٣ ألفاً و٣١ مواطناً بنسبة ٥٢.٥٪ من إجمالي المواطنين بمحافظة بورسعيد.

وكشفت الوزارة عن توزيع أجهزة "فيد باك سيستم" على الوحدات الصحية والمستشفيات لقياس رضاء المواطن عن الخدمة وتحدث نوعا من التفاعل بين المواطن والمنشأة الطبية التى يلقى الخدمة فيها.

وأوضحت أن "الفيد باك سيستم" بمثابة استطلاع رأى يومى عن أداء المنظومة وجميع بياناتها تصب في غرفة العمليات الخاصة بالمنظومة ويتم تحليلها والتعامل معها وتصويب الخطأ وبالتالى تحقيق مقاييس الجودة".

ولفتت وزارة الصحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تتضمن إنشاء أول "كول سنتر" لاستقبال شكاوى المنتفعين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة، وأنه سيتم تخصيص خط ساخن برقم 15344 ليكون حلقة الوصل بين أطراف المنظومة على مدار الساعة، لافتة إلى أن الاتصالات من خلال رقم الخط الساخن ستكون مجانية للمنتفعين، ويتوافر لدى القائمين عليه جميع البيانات والمعلومات للمنتفعين.

وعقدت وزيرة الصحة، اجتماعاً مع ممثلي المستشفيات والإدارات غير المُنضمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ومنهم ممثلو مستشفى حميات بورسعيد، حيث ناقشت معهم خطة وآليات العمل خلال الفترة القادمة، لانتقالهم التدريجي للمنظومة الجديدة.

وأشارت إلى أنها عرضت على رئيس الوزراء مذكرة بشأن مساواة العاملين بوزارة الصحة بالمنشات الطبية غير المُنضمة للمنظومة الجديدة ومنها: مستشفى حميات بورسعيد، إدارة الشئون الوقائية، والحجر الصحي، والعلاج الحر والتراخيص، ومكاتب الصحة، والتفتيش الصيدلي، والتفتيش المالي والإداري وغيرها من الإدارات التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، بنظرائهم العاملين بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، من حيث المستحقات المالية وفقاً لمعايير تقييم الأداء، مؤكدةً حرصها على المساواة بين كافة العاملين بالمنظومة الصحية، مشددةً على تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إنه تمت مناقشة إسناد 16 وحدة ومركز رعاية أولية بمحافظة الإسماعيلية للتأهيل لمنظومة التأمين الصحي، باعتبارها إحدى محافظات المرحلة الأولى للتطبيق، موضحا أن الوزيرة شددت على مراعاة كافة معايير الجودة، والالتزام بالأكواد العالمية للبناء، وفقاً لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية" إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.