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    الإفتاء: الأمة الإسلامية لم تعرف جماعةً أضل سبيلًا من الإخوان الإرهابية (فيديو)​

    11:37 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    الإفتاء: الأمة الإسلامية لم تعرف جماعةً أضل سبيلًا من الإخوان الإرهابية (فيديو)​

    دار الإفتاء المصرية

    كتب - محمود مصطفى:

    أكدت دار الإفتاء المصرية، أن لم تعرف الأمة الإسلامية لم تعرف على كثرة ما خرج فيها من فرق وتيارات منحرفة، جماعةً أضل سبيلًا وأخبث مقصدًا وأظلم منهجًا من جماعة الإخوان الإرهابية.

    وأضافت الدار في فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، الثلاثاء، أن هذه الجماعة جعلت الدينَ مطيتهم والقتل هوايتهم، وتمزيق الأوطان مقصدهم.

    وقالت الدار في فيديو الرسوم المتحركة الجديد: "ثمانون عامًا أو يزيد لم يقدموا للأمة إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق".

    ووجهت الدار رسالة إلى جماعة الإخوان الإرهابية قالت فيها: "أيتها الجماعة المنحرفة والفئة الضالة، مهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا إرهابكم ولا بغيكم عن مقاومة باطلكم، ولن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم...أيها الخارجون عن الأديان والأوطان لن تهزم جماعةٌ ضالةٌ غارقةٌ في الأوهام وطنًا عريقًا كمصر، وطنًا تكسرت سيوف الباطل على أعتابه. أيتها الجماعة الضالة أنتم في مسيرة وطننا ساعة، ومصر الحق باقية إلى قيام الساعة".

    دار الإفتاء المصرية الإرهاب جماعة الإخوان

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