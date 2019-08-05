حدث في 8 ساعات| ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام.. وإجراءات عاجلة من الحكومة

كتب – محمود مصطفى:

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة المحلية، أبرزها نعي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضحايا حادث معهد الأورام، وإعلان وزارة التعليم العالي موعد نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت خلال الساعات الماضية:

أول تعليق من السيسي على انفجار المعهد القومي للأورام

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازى للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العينى مساء أمس الأحد، للتفاصيل اضغط هنا..

رسميًا.. التعليم العالي تكشف عن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام ٢٠١٩، غدًا الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، للتفاصيل اضغط هنا..

الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا بينهم 4 مجهولين

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا، للتفاصيل اضغط..

بالصور| بدء ترميم المعهد القومي للأورام

تفقد المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، مبنى المعهد القومي للأورام، ومعاينة الآثار الناجمة عن الحادث لواجهات المبنى الإداري للمعهد، للتفاصيل اضغط هنا..

"دعم نفسي".. الصحة تكشف تفاصيل حالة مصابي انفجار معهد الأورام (بيان رسمي)

زارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح الاثنين، مصابي حادث معهد الأورام بمعهد ناصر؛ للوقوف على حالتهم الصحية، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي: زيادة الصادرات مسألة حياة أو موت

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات، وكذا موقف الآليات التي سبق الاتفاق عليها لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، وحضر الإجتماع، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ورؤساء المجالس التصديرية، للتفاصيل اضغط هنا..

البابا تواضروس يترأس القداس بكنيسة مارجرجس سيدي بشر

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي صباح اليوم، بكنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، في احتفال الكنيسة بمرور ستين عامًا على صلاة أول قداس إلهي على مذبحها، للتفاصيل اضغط هنا..

لجنة من أساتذة الهندسة.. ننشر إجراءات التعليم العالي لإعادة تأهيل معهد الأورام

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، يرافقه المهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مبنى المعهد القومي للأورام ومعاينة الآثار الناجمة عن الحادث لواجهات المبنى الإداري للمعهد، وذلك بحضور عدد من المسئولين بشركة المقاولون العرب ومسئولي معهد الأورام؛ وذلك للبدء فوراً من اليوم في إجراءات إعادة تأهيل وترميم المبنى الإداري، ومعالجة الآثار الناجمة عن الحادث، للتفاصيل اضغط هنا..

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث معهد الأورام بمعهد ناصر

تفقدت وزيرة الصحة والسكان، صباح الاثنين، مصابي حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام، والذين تم إخلاؤهم إلىمعهد ناصرفي الساعات الأولى من صباح اليوم، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس الوزراء يُعزى أسر ضحايا حادث المنيل ويُكلف بسرعة إصلاح مبنى معهد الأورام

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث "المنيل" الذي وقع مساء أمس، أمام معهد الأورام، كما تابع رئيس الوزراء حالة المصابين في المستشفيات، ووجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، للتفاصيل اضغط هنا..