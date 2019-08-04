محافظ الجيزة: الدولة حريصة على الاهتمام بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن الدولة حريصة على الاهتمام بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ويحظى ملف الصحة باهتمام بالغ ومتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق نقلة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والحصول على الرعاية الصحية والعلاج بشكل لائق.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ، خلال جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الصف المركزي ومستشفى أطفيح المركزي، حيث قام بفحص سجلات الحضور والانصراف، للتأكد من جاهزية القدرات والأطقم البشرية وانتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض داخل المستشفى، لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والوقوف على مدى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لأهالي المنطقتين.

وجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الصحة بالجيزة، بتوفير أخصائي تخدير لمستشفى الصف لإجراء عملية لإحدى المرضى بمستشفى الصف المركزي.. مؤكدا تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتلقيها العلاج حتى إتمام الشفاء وصرف عقار الأنسولين لمريضة سكر لحين قيامها بإنهاء الإجراءات الورقية.

كما شارك راشد مسئولي وحدة العلاج عن البعد، تجربة حية لفحص أحد المرضى للتأكد من مدى كفاءة العمل بالوحدة وسرعة الاستجابة وربطها بوحدات العلاج الرئيسية عن طريق الطبيب المعالج واستشاري الوحدة، حيث يتم التشخيص ووضع خطة لطريقة تلقي العلاج بالمستشفى المتواجد بها الحالة.

كما حرص المحافظ على الاطمئنان على حالة المرضي الموجودة بأقسام المستشفى ووحدة الغسيل الكلوي، مؤكدا ضرورة توفير العلاج والأدوية لكافة المرضى، وتفقد مطعم المستشفى للتأكد من سلامة وجودة الأطعمة للمرضى.

وأكد راشد على مدير مستشفي الصف بالتوسع في عيادات الكشف على الأطفال، استعدادا لاستقبال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعاف السمع لحديثي الولادة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بصحة النشئ لبناء أجيال من الشباب القادر على تحقيق دفعة أساسية في النمو والازدهار وإشراكه في كافة مجالات التنمية وخدمة المجتمع.

وتفقد المحافظ قسم حضانات الأطفال بمستشفي أطفيح المركزي، حيث تابع أعمال التطوير التي تتم في جناح الرعاية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي للوقوف على الأعمال المنفذة على الطبيعة؛ موجها بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن وتجهيزهم بالمعدات الطبية اللازمة، لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

كما وجه رئيس مركز ومدينة أطفيح بسرعة الانتهاء من استصدار تراخيص الهدم اللازمة للمباني القديمة بالمستشفى حتي يتم البدء في تنفيذ أعمال الإزالة والتجهيز لإنشاء المبنى الجديد تمهيد التطوير المستشفي بالكامل، وأثناء الجولة بمركز أطفيح اكتشف المحافظ حالتي بناء مخالف حديثة، ووجه بإزالتهما على الفور​