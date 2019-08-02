"الأعلى للإعلام" ينعي عادل المصري: مذيع لامع امتلك أدوات مهنته

كتب - مصطفى علي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الإعلامي الكبير عادل المصري رئيس القناة الثالثة سابقًا ونائب رئيس قطاع الإقليميات، والذي وافته المنية أمس الخميس.

وقال المجلس في بيان اليوم الجمعة، : "فقدنا إعلاميًا كبيرًا على المستويين المهني، كمذيع لامع، كان ممتلكا لأدوات مهنته، وعلى المستوى الإداري كان ناجحًا بامتياز؛ حيث كان من أفضل من أدار القناة الثالثة، ثم نائبًا لرئيس قطاع الإقليميات".