تحرك برلماني بشأن أخطار مشروبات الطاقة على صحة الشباب

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أخطار مشروبات الطاقة على صحة الشباب

وأشارت فهيم في بيان اليوم، إلى ما يحدث من استهلال كثير من الطلاب والرياضيين مشروبات الطاقة، وهناك نمو واضح في مبيعاتها بالأسواق العالمية؛ بهدف زيادة الطاقة والنشاط البدني والعقلي للجسم، إلا أنه رغم تسويق هذه المنتجات لها على أنها ترفع مستويات النشاط الذهني والجسدي، ظهرت دراسات حديثة تؤكد وجود ضرر كبير لها.

وأكدت أن مشروبات الطاقة ضارة مما لا شك فيه وتعمل على زيادة ضربات القلب وترفع الضغط والتوتر لدي الإنسان الطبيعي وتجعله لا ينام بشكل جيد خاصة لدي الشباب لكثرة تناولهم لها، واحتواء مشروبات الطاقة على نسبة عالية من الكافيين يؤثر على الدورة الدموية بصفة عامة، وتجعل الإنسان عصبي في أبسط المواقف، واحتوائها ايضًا على السكر المحلي المضر كثيرا لصحة الإنسان.

وأشارت النائبة إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن نسبة السكريات الموجودة بهذه المشروبات وغيرها تؤثر علي وظائف عديدة في جسم الإنسان محدثة ضررا كتسوس الأسنان وإغلاق شرايين القلب بسبب نسبة مواد الكافيين والتورين الموجودة بهذه المشروبات، كما أن نسبة الكافين المرتفعة تسبب ضغط عصبي للإنسان.

ونوهت أن تناول مشروبات الطاقة، بكثرة يصيب متناولها بالإدمان، كما أن بها نسبة كافيين عالية جدا تؤثر علي الدم والمعدة والقلب وأجهزة الجسم كلها تقريبًا، وتسبب لاحقا زيادة في الوزن ومشاكل في الرئة.

وطالبت بمنع استيراد هذه المشروبات إلى الدولة المصرية حفاظا على صحة شبابنا، وكذلك خلق حملة توعية ضد أخطارها.