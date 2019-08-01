بالصور| "Nile bike".. فسحة بالعجلة في نهر النيل

كتب- محمد نصار:

في الطرقات وداخل الأزقة والحواري ومن الريف وإلى المدينة، من منا لا يستخدم العجلة، سواء كان استخدامها كوسيلة مواصلات أو وسيلة لممارسة الرياضة، لكن ما لا يمكن تصديقه أن ترى شخصًا يسير بالعجلة في مياه النيل.

منذ بداية شهر أبريل الماضي، بدأ الظهور الأول لـ"Nile Bike" كوسيلة للترفيه داخل مياه النيل بالقاهرة، وللمرة الأولى يرى المصريون دراجة تشق مياه النيل، بعد أن اعتادو رؤيتها على الطرقات.

أحمد عبدالستار، عضو فريق "نايل بايك" يوضح أن الفكرة تعتمد بشكل رئيسي على تغيير مفهوم ركوب العجل لدى المصريين على غرار عدد من الدول الأوروبية، التي تستخدم الدراجات في الترفيه داخل المياه.

بدأت فكرة "نايل بايك" في عقول أصحابها منذ بداية العام الحالي، يوضح عبدالستار، أن الخطوة الأولى نحو المشروع بدأت بمشاهدة عدة فيديوهات على موقع يوتيوب، لدراجات تستخدم للفسحة داخل المياه في إيطاليا، وخاصة بالنسبة لمن لا يمكنهم قيادة الدراجات.

وبعد دراسة الفكرة، بدأ أصحابها إجراءات تنفيذها على أرض الواقع داخل مصر، وذلك بعد الانتهاء من استيراد الأجزاء التي يتم تركيبها على العجلة: "تواصلنا مع الشركة المصعنة لهذه الأجزاء وبالفعل تمكنا من استيرادها ووصلت هذه الأجزاء على منتصف شهر مارس الماضي".

مع الظهور الأول للمشروع في منطقة الزمالك، لم تلق الفكرة إقبالًا من المواطنين وذلك بسبب الاستغراب لدى البعض والخوف لدى آخرين كونها المرة الأولى التي يمكنهم فيها التجول في نهر النيل من خلال العجلة، ولكن يوضح عضو فريق "نايل بايك" أنه مع مرور الوقت بدأت الفكرة في الانتشار وأصبحت تلقى إقبالًا موسعًا من الجمهور، ونظمنا أكثر من فعالية في الجيزة والزمالك والعين السخنة".

يعتمد مشروع "نايل بايك" في البداية وبشكل رئيسي على الصفحة الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - انستجرام"؛ لتحقيق انتشار أوسع بين المصريين وخاصة الشباب.

بقدرة 3 دراجات فقط، لا يمكن لـ "نايل بايك" العمل طوال أيام الأسبوع، ولذلك يلجأ القائمون على الفكرة إلى تنظيم إيفنتات أسبوعية غالبًا ما تكون أيام الجمعة، ويتم الإعلان عنها بشكل مستمر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

بشكل دوري منتظم خلال يوم الفاعلية، تنطلق رحلة كل نصف ساعة، منذ الساعو التاسعة صياحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، حيث يبلغ سعر الجولة النيلية بالدراجة لمدة نصف ساعة 100 جنيه، ولا يرى أحمد عبدالستار، أن هذا المبلغ كبيرًا: "مش شايف إن المبلغ كبير، لأننا في النهاية عندنا تكاليف كتير منها الصيانة وغيرها، إحنا مش بنعمل ضغط على الراكب بس علشان الحاجة تفضل شغالة كويس، كما نوفر سترات نجاة لكل راكب في حالة تعرضه لأي حادث لتساعده على العوم".