غدًا.. رواق الأزهر ينظم ندوة عن الأمن الفكري في الإسلام

كتب – محمود مصطفى:

يعقد رواق الجامع الأزهر، في السابعة من مساء غد الاثنين، ندوة بعنوان" الأمن الفكري في الإسلام" ضمن سلسلة ندوات "شبهات وردود" التي ينظمها الجامع الأزهر، لمكافحة التطرف الفكري والغلو، وحماية الشباب من الوقوع في براثن الفكر المتطرف.

ويحاضر في الندوة، الدكتور عبد الله عبد الغني سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة بالدراسة، والدكتور عمر غانم أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، ويدير الندوة الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الرواق الأزهري.

وتهدف سلسلة ندوات "شبهات وردود" إلى تعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور أرواقة الجامع الأزهر، وفتح الباب للإجابة على ما يدور في أذهانهم من تساؤلات واستفسارات؛ لدحض شبهات التطرف والإرهاب، وتهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية، والإسهام في توعية أبناء المجتمع بما يضمن استقرار الأوطان.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.