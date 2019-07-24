الإسكان توقع اتفاقية مع 8 بنوك صينية لتنفيذ منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية مع مسئولي 8 بنوك صينية، للحصول على الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الاتفاق على الشريحة الثالثة.

وحسب بيان، الأربعاء، تم التوقيع خلال زيارة الوزير للعاصمة الصينية بكين، على رأس وفد يضم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير، والمشرف على مكتب الوزير.

الجدير بالذكر أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتولى شركة "CSCEC" الصينية، تنفيذ 20 برجاً بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلي برج بأفريقيا، بارتفاع 385 متراً، وستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.