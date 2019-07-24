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    الإسكان توقع اتفاقية مع 8 بنوك صينية لتنفيذ منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

    03:18 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    الإسكان توقع اتفاقية مع 8 بنوك صينية لتنفيذ منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

    جانب من توقيع الاتفاقية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية مع مسئولي 8 بنوك صينية، للحصول على الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الاتفاق على الشريحة الثالثة.

    وحسب بيان، الأربعاء، تم التوقيع خلال زيارة الوزير للعاصمة الصينية بكين، على رأس وفد يضم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير، والمشرف على مكتب الوزير.

    الجدير بالذكر أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتولى شركة "CSCEC" الصينية، تنفيذ 20 برجاً بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلي برج بأفريقيا، بارتفاع 385 متراً، وستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

    وزارة الإسكان بنوك صينية العاصمة الإدارية الجديدة منطقة الأعمال المركزية

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