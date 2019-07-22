مدير الكلية الحربية: الإقبال الكثيف للالتحاق بالكليات العسكرية يؤكد إيمان المصريين بدور القوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

صرح اللواء أركان حرب، أشرف فارس، مدير الكلية الحربية، أن الإقبال الكثيف من قبل الشباب المصري على الالتحاق بالكليات العسكرية، يؤكد وعي الشعب المصرى، وإيمانه بالدور الذى يقوم به أبناؤه من رجال القوات المسلحة حفاظا على الوطن والشعب.

وأضاف مدير الكلية الحربية، أنه يتم إجراء اختبارات للطالب قبل الالتحاق بالكلية ، حيث يتم على أساسها اختيار أفضل العناصر بدون مجاملات أومحسوبية أو تحيز.

وأوضح أن هناك اختبارات وقياسات نفسية تجرى على الطالب المتقدم للكلية الحربية، بالإضافة إلى شروط القبول بالكلية الحربية، حيث تقبل الحاصلين على الثانوية العامة علمى وأدبي وأزهري بمجموعة ٧٠٪.

وأكد أن الكلية الحربية تعمل على بناء شخصية الطالب المقاتل، مع الاهتمام بالمحور التعليمى، والفكري، والحالة الصحية للطالب، والحالة البدنية، لافتا إلى أنه يتم اختيار طلاب للبعثات الخارجية شرط التميز العلمى والانضباط.

ولفت إلى أنه تم تحديد يوم "أسبوعيا " داخل الكلية يسمى "يوم الطالب" حيث تتاح الفرصة لطلاب المرحلة النهائية تحمل مسئولية قيادة الكلية، لخلق القدرة على القيادة ، واتخاذ القرار وتحمل المسئولية لديهم ، خاصة وأن هذا التدريب يساعد على تنشئة خريج لديه روح القيادة والتعلم وحسن التصرف.

وشدد مدير الكلية الحربية - في تصريحه - على أن الكلية تعمل على تأهيل الفرد المقاتل داخل الكلية ، ليكون قادرا على حماية وطنه وتنفيذ جميع المهام المطلوبة منه بأعلى درجات الدقة، مضيفا أنه يتم تأهيل الطالب داخل الكلية نفسيا وبدنيا وتثقيفيا، ليكون قادرا على تنفيذ مهمته الرئيسية وهى الدفاع عن تراب مصر وحماية الشعب المصرى.

ووجه مدير الكلية الحربية التهنئة للطلاب الخريجين وأسرهم والشعب المصرى على تخرج أبطال جدد ليكونوا دماء وقادة مستقبل، مضيفا أن الشعب المصرى هو الذى يمد القوات المسلحة بخيرة شباب مصر.

ونوه إلى أن الكلية تعمل على تأهيل الطالب وتزوده بالعلم والانضباط العسكرى، لتغرس فيه كيف يحمي وطنه من أى خطر يهدد أمنه وسلامته ، كما يتم التركيز أيضا على التدريب العملى والنظرى.