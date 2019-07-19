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    القوى العاملة تعلن إجازة "23 يوليو" للعاملين بالقطاع الخاص

    11:19 ص الجمعة 19 يوليه 2019
    القوى العاملة تعلن إجازة "23 يوليو" للعاملين بالقطاع الخاص

    وزارة القوى العاملة

    كتب- يوسف عفيفي:

    أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الثلاثاء المقبل، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، معربة عن خالص تهانيها لعمال مصر بهذه المناسبة.

    وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن عيد الثورة يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

    وأصدرت الوزارة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

    وزارة القوى العاملة القطاع الخاص ثورة 23 يوليو
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