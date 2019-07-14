وزيرة الثقافة: دخول متحف نجيب محفوظ مجانًا لمدة شهر

كتب - رنا الجميعي:

أعلنت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم أن دخول متحف نجيب محفوظ مجاني لمدة شهر، بمناسبة افتتاحه.

وأضافت الوزيرة، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم اليوم الأحد، أن تذكرة الدخول بعد الشهر المقرر ستكلف الزائرين خمسة جنيهات للمصريين، و20 للأجانب، على أن تخفض قيمتها للطلبة المصريين وتكون بجنيهين اثنين فقط، وللطلبة الأجانب بعشرة جنيهات.

يذكر أن متحف نجيب محفوظ افتتح اليوم الأحد، بعد انتظار استمر ١٢ عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة إن الافتتاح حدث عالمي هام باعتبار الراحل أحد الفائزين بجائزة نوبل للآداب.

وأشارت إلى نجاح الثقافة في إنجاز متحفًا يليق باسم وتاريخ نجيب محفوظ الأيقونة المصرية الخالدة في فن الرواية، مؤكدةً اهتمام الوطن وحرصه على حفظ سيرة وتاريخ مبدعيه الذين شكلوا عناصر ومفردات قوته الناعمة.

يذكر أن متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بدأ العمل على تأسيسه عام 2016 ويتكون من طابقين، الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، أما الطابق الثاني فيضم جناحًا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل.

كما يضم آخر متعلقات نجيب محفوظ الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعماله بطبعاتها القديمة والحديثة إضافة إلى الأعمال المترجمة إلى جانب قاعة للسينما وعدة قاعات أخرى تحمل أسماء: الحارة - رثاء - أحلام الرحيل - أصداء السيرة - تجليات ونوبل.​