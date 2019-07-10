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    جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

    08:42 م الأربعاء 10 يوليو 2019
    جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

    المضبوطات

    كتب - طه عبيد:

    أحبطت جمارك مطار القاهرة ، اليوم الأربعاء ، برئاسة عصام محمدين محاولة تهريب كمية من الأدوية.

    وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم ، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب المصريين القادمين من تركيا، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 700 علبة أدوية خاصة بالأورام وزراعة الأعضاء، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت مليونا و500 ألف جنيه.

    وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.

    مطار القاهرة الجمارك محاولة تهريب أدوية

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