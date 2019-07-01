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    رئيس جهاز مدينة السادات: رفع كفاءة وتطوير شارع أبوبكر الصديق بطول 7 كم في الاتجاهين

    04:44 م الإثنين 01 يوليو 2019
    رئيس جهاز مدينة السادات: رفع كفاءة وتطوير شارع أبوبكر الصديق بطول 7 كم في الاتجاهين

    مدينة السادات

    كتب- محمد نصار:

    صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه يجري العمل على رفع كفاءة وتطوير شارع أبوبكر الصديق بمدينة السادات بطول 7 كم في الاتجاهين وبعرض 10 أمتار لكل اتجاه.

    وقال رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الاثنين: "تشمل أعمال التطوير، تنفيذ أعمال رصف الشارع بطبقة الأسفلت، وتنفيذ أعمال الأرصفة بالخرسانة المطبوعة بأشكال ديكورية، وأعمال البردورات والإنترلوك بداية من طريق البراميتر وحتى مول السلام بالمدينة" مشيرًا إلى مد فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

    وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من الطبقة الرابطة للأسفلت بعدة أماكن مختلفة بتلك المسافة، بداية من مول دار مصر، وحتى المنطقة السكنية الرابعة بالمدينة.

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