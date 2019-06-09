برلماني يشيد بمنظومة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرًا

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، باستمرار وزارة التضامن فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في العمل على التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية ودخول فئات جديدة ضمن برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، من أجل صرف مساعدات شهرية نقدية لهم خاصة لذوى الإعاقة وكبار السن من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

وقال "زين الدين" فى بيان اليوم الأحد، إن استمرار هذه السياسات أنقذ الطبقات والأسر الأكثر فقرًا من تحمل فواتير الاصلاح الاقتصادى الذي حقق نجاحات كبيرة دون تحمل الطبقات الفقيرة أي أثار سلبية، مشيدًا باتجاه الوزارة لدخول فئات جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، خاصة أن عدد المستفيدين حاليا من البرنامج يصل إلى 2 مليون أسرة بما يعادل 9 ملايين و300 ألف فرد، وأنه سيتم العمل على دخول 100 ألف أسرة جديدة فى البرنامج اعتبارًا من بداية شهر يوليو المقبل.