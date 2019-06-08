حرارة شديدة وأمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.

وحسب بيان الهيئة، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 21 33

شبين الكوم 21 32

طنطا 20 32

دمنهور 20 30

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 29

مطروح 21 26

السلوم 20 27

سيوة 20 35

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 20 33

الإسماعيلية 20 33

السويس 21 32

العريش 19 29

رفح 20 28

رأس سدر 21 31

نخل 16 30

نويبع 24 33

طابا 20 32

كاترين 17 30

الطور 21 30

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 29 35

مرسى علم 29 38

الفيوم 22 33

بني سويف 22 33

المنيا 21 33

أسيوط 22 34

سوهاج 24 35

قنا 25 36

الأقصر 27 38

أسوان 29 40

أبوسمبل 27 38

الوادي الجديد 26 36

شلاتين 27 37

أبو رماد 28 36

حلايب 29 33

رأس حدربة 29 33