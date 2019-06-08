حصاد الأسبوع.. الثأر لشهداء العريش والتعليم تبدأ ماراثون الثانوية العامة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت الشرطة مقتل 14 إرهابية في تبادل إطلاق النار بالعريش بعد استشهاد ضابط وسبعة أفراد في هجوم إرهابي في كمين بالعريش أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة.

ويرصد مصراوي في الفيديو جراف التالي أهم أحداث الأسبوع الماضي.