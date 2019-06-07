6500 زائر لحديقة الأرومان خلال أيام عيد الفطر المبارك

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور سيد حسين مدير حديقة الأورمان، إن الحديقة استقبلت 6 آلاف و500 زائرًا خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف حسين- في تصريحات لـ"مصراوي"- أن الحديقة فتحت أبوابها في الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المواطنين، وتوفير كل وسائل الراحة للمواطنين، تزامنًا مع إلغاء إجازات جميع العاملين في الحديقة.

وتابع: "تذكرة الدخول جنيهان فقط وهو مبلغ رمزي جدًا لتشجيع الجمهور على زيارة الحديقة".

وقال حسين، إن الحديقة أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1873 وتبلغ مساحتها 28 فدانًا، وتتضمن مجموعة من الزهور والأشجار النادرة والأثرية وتنوع نباتي أكثر من 1200 نوع نباتي.