أبو شقة يعين "المليجي" مساعداً للشئون المالية والتجارية

كتبت ميرا ابراهيم

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليوم الاثنين، القرار رقم 72 لسنة 2019، بتعيين ابراهيم المليجى مساعداً لرئيس الوفد للشئون المالية والتجارية.

يذكر أن إبراهيم المليجي، يشغل حالياً منصب مديرعام ببنك مصر لمنطقة فروع جنوب الدلتا، وعمل سابقا مديرا للعديد من فروع البنك بالبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية، وحاصل علي العديد من الدورات المصرفية والائتمانية والاستيراد والتصدير وبرامج الإدارة العليا والتخطيط المالي والاستراتيجي، بخلاف مشاركته في الأعمال الاجتماعية والخيرية ومنتديات الشباب والمرأة، كما أنه عضواً بحزب الوفد منذ أكثر من ١٥ عاما.