  • عاجل:معمل الشمس: "هلال شوال اتولد قبل قليل.. والأرجح غدا صيام"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    أبو شقة يعين "المليجي" مساعداً للشئون المالية والتجارية

    04:18 م الإثنين 03 يونيو 2019
    أبو شقة يعين "المليجي" مساعداً للشئون المالية والتجارية

    المستشار بهاء الدين أبو شقة

    كتبت ميرا ابراهيم

    أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليوم الاثنين، القرار رقم 72 لسنة 2019، بتعيين ابراهيم المليجى مساعداً لرئيس الوفد للشئون المالية والتجارية.

    يذكر أن إبراهيم المليجي، يشغل حالياً منصب مديرعام ببنك مصر لمنطقة فروع جنوب الدلتا، وعمل سابقا مديرا للعديد من فروع البنك بالبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية، وحاصل علي العديد من الدورات المصرفية والائتمانية والاستيراد والتصدير وبرامج الإدارة العليا والتخطيط المالي والاستراتيجي، بخلاف مشاركته في الأعمال الاجتماعية والخيرية ومنتديات الشباب والمرأة، كما أنه عضواً بحزب الوفد منذ أكثر من ١٥ عاما.

    بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد بنك مصر ابراهيم المليجى

    الخبر التالى:

    في تهنئته للسيسي بعيد الفطر.. "متحدث البرلمان": فخورون بمشروعاتك العملاقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان