انتخاب رئيس القابضة لمصر للطيران عضوا بمجلس المحافظين لمنظمة الطيران الدولية (اياتا)

كتب- طه عبيد:

قررت المنظمة الدولية للطيران المدنى (اياتا) انتخاب الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لعضوية مجلس المحافظين لمدة ثلاث سنوات تنتهى في العام 2022، وجاء القرار خلال اجتماعات الجمعية العامة للاياتا، والتي تختتم فاعليتها اليوم فى سول بكوريا الجنوبية بمشاركة مصر للطيران.

وذكر بيان لشركة مصر للطيران اليوم أن الطيار أحمد عادل شارك في اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد قبل افتتاح فعاليات الجمعية العامة، وقال إن الاجتماع تناول مستجدات صناعة النقل الجوى وحركة الركاب والبضائع وتم اعتماد بعض القرارات المهمة للجمعية العامة رقم ٧٥

مثل قرار بشأن تتبع حقائب الركاب RFID Radio frequency Identification ، وحث جميع شركات الطيران الأعضاء على تفعيل هذه المبادرة لحل كل المشكلات المتعلقة بفقدان أو تلف أو تأخير حقائب السفر فى المطارات، وكذلك قرار بشأن الإجراءات البيومترية One ID

والتي تسهل عملية التسجيل check-in وتجميع كافة بيانات الركاب من مطار المغادرة حتى بلد الوصول مرورا بالترانزيت.

وأضاف الطيار أحمد عادل فى تصريحاته إن الاجتماع قد صدق أيضا على قرار بشأن نظام الايكاو العالمى لخفض الانبعاثات Corsia والتأكيد على شركات الطيران الأعضاء للالتزام بتطبيق نظام corsia وتقديم خطط رصد وتدقيق الانبعاثات فى الميعاد المحدد لها لسلطات الطيران ، وحث الحكومات بعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب تتعارض مع مبادىء تطبيق نظام corsia لتجنب أى أعباء إضافية مادية على شركات الطيران.

وتابع هذا بالإضافة إلى قرار بشأن الركاب ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على تقديم كافة المساعدات فى المطارات لتسهيل اجراءات سفرهم دون عناء أو مواجهة أية صعوبات، وقرار أيضا بشأن الخانات الزمنية، وضرورة الالتزام بمجموعة واحدة من المقاييس والقواعد العالمية الاسترشادية لاستخدام الخانات الزمنية بالمطارات وضمان التطبيق العادل لهذه القواعد.​