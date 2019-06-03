برلمانية تقدم بيانًا عاجلًا لرئيس الحكومة حول نقص ألبان أطفال التمثيل الغذائي

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس الأحد، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، حول نقص ألبان الأطفال المتعلقة بأمراض التمثيل الغذائي.

وأشارت عبدالحليم إلى أن هناك شكوى متكررة في الفترة الأخيرة، من نقص ألبان الأطفال المتعلقة بأمراض التمثيل الغذائي في المنافذ الحكومية، ما يسبب أزمة كبيرة للأسرة في توفير غذاء الأطفال.

وأكدت أن اللبن يتم صرفه من مستشفى الدمرداش، وعدد من الوحدات الصحية، إلا أنه غير متوافر بشكل يسد حاجة السوق، ويتم التحجج بأنه محجوز في الجمارك، بحسب قولها.

وأشارت عبدالحليم، إلى أن أطفال أمراض التمثيل الغذائي يعيشون معاناة كبيرة مع المرض الذي لا يتطلب علاجًا دوائيًا، لكن يحتاج إلى رعاية وحمية غذائية صحية فلا يستطيع هؤلاء الأطفال تناول أي نوع من الطعام سواء بروتين أو نشويات وألياف، لكن يعتمد طعامهم على نظام غذائي مصنوع بطريقة معينة وألبان مخصصة لهم، إلا أنها غير متوافرة بشكل يسد الطلب عليها.

وأوضحت أن التمثيل الغذائي هو مرض وراثي جيني، ينقل إلى الأطفال من الأبوين ويسبب هذا المرض العديد من الأعراض منها التشنجات والقيء المستمر والحمى وصعوبة التنفس واصفرار لون الجلد وارتخاء العضلات وتضخم الكبد والطحال.

وشددت على ضرورة أن يكون هناك اهتمام بتوفير هذه الألبان للأطفال لكونها مرتفعة الأسعار في السوق الحرة، بجانب آليات لتوزعها على الأطفال المصابين بالتمثيل الغذائي تضمن وصولها إليهم بشكل سريع وكافي.​