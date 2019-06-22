الزراعة تعلن 5 خطوات لتصدير البصل

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، قرارين شملا خطوات وشروط تصدير البصل.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن صغار ومتوسطي التصدير، ملتزمون بالتعليمات مقارنة بكبار المصدرين، مؤكدًا أن الإدارة قررت إعطاء الجميع مهلة شهرًا لتوفيق أوضاعهم.

وأوضح العطار، في تصريحات لمصراوي، أن لجان الفحص وسحب العينات ستفحص الطلبات وتقارنها بالشروط وحال وجود مخالفة يتم رفض الطلب، محذرًا من توقيع عقوبات تترواح بوقف النشاط التصديري من 6 أشهر حتى 5 سنوات.

وجاءت الشروط كالتالي:

1- مخاطبة إدارة الحجر الزراعي وإرسال طلب مرفق به حجم التصدير.

2- أن يكون المكان ذا مساحة مناسبة وخال من التلوث .

3- أن تكون الكمية المعدة للتصدير محاطة بسور وعليها مظلة آمنة.

4- وضع لافتة واضحة مثبتة على مكان الفرز والتعبئة وضمان عدم وصول القوارض والحشرات لها.

5- أن تكون المحطة حاصلة على الترخيص المناسب .