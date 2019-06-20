"الأوقاف": عهد الأمان من أهم العهود التي أمر الشرع الحنيف بالوفاء بها

كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف أن عهد الأمان وهو بمفهوم العصر الحاضر ما تمنحه الدولة من تصريح أو تأشيرة أو إذن بالدخول إلى أراضيها، وأنه من واجبنا جميعا الحفاظ على العهود والمواثيق التي تسنها الدولة لكلِّ إنسان يدخل إلى بلادنا مع حسن استقباله وإكرامه؛ ليرى منا عظمة ديننا وعمق حضارتنا ورقي إنسانيتنا بما يسهم في تكوين الصورة الذهنية عن ديننا ووطننا ومجتمعنا.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- أنه إذا انتقل المسلم لبلد آخر سواء أكان من بلاد المسلمين أم من غيرها فإن التأشيرة التي تمنحها هذه الدولة له هي عهد أمان يأمن به على نفسه، وهي في المقابل عهد أمان منه لأهل هذا البلد يأمنون به على أنفسهم وأموالهم ما يُلزمه بأن يخضع لقوانين هذا البلد ويلتزم بها حتى يكون خير سفير لدينه ووطنه وحضارته.

يذكر أن وزارة الأوقاف سبق أن حددت موضوع خطبة الجمعة غدا بجميع المساجد التابعة لها بعنوان (مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر) ويتناول الحديث عن قيمة عهد الأمن والأمان في الإسلام، وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أعلى من قيمة الوفاء بالعهود وحذر من نقضها أو عدم الوفاء بها؛ حيث إن في خيانتها وعدم الوفاء بها فسادًا للمجتمعات وفقدًا للثقة بين الناس وتضييعًا للأمانات.

كما ترجمت الاوقاف موضوع خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة وسبع عشرة لغة، إضافة إلى الخطبة المسموعة مع إتاحتها باللغة العربية على موقع الوزارة الإليكتروني.

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