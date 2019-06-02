السيسي عن تطوير طريق الكباش: "سنكمل ما بدأناه.. ولن نظلم أهلنا في أي مكان"

(مصراوي):

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عما يتردد بشأن تطوير طريق الكباش في الأقصر، وتخوفات المواطنين.

وقال الرئيس، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الأحد- "تطوير طريق الكباش بدأناه منذ عام ونريد تكملة المسار، حيث إن الحكومة رصدت مبلغاً كبيراً لتطوير هذا الطريق.. حبانا الله بتاريخ عظيم علينا الحفاظ عليه وتقديمه للناس في الصورة التي تليق به".

وأضاف: "أننا لا يمكن أن نظلم أهلنا في أي مكان سواء سيناء أو مطروح أو الوادي أو أسوان".

ولفت الرئيس إلى أن القرية التي يمر بها طريق الكباش في الأقصر متعدى عليها والمنازل موجودة على أرض ليست ملكا لقاطنيها، ومع ذلك ستقوم الدولة بتعويضهم".