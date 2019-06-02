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    "صورة بقميص صلاح".. محمد العريان يحتفل بفوز ليفربول بدوري الأبطال

    06:25 م الأحد 02 يونيو 2019
    "صورة بقميص صلاح".. محمد العريان يحتفل بفوز ليفربول بدوري الأبطال

    الخبير الاقتصادي المصري محمد العريان

    القاهرة - مصراوي:

    احتفل الخبير الاقتصادي المصري محمد العريان، أحد الاقتصاديين الأكثر متابعة في العالم، بتتويج فريق ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

    ونشر العريان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، صورته مرتدياً قميص اللاعب محمد صلاح، وعلّق قائلًا: "قميص الصباح المثالي يوم الأحد بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمس في مدريد".

    وخاض ليفربول النهائي أمام توتنهام وتمكن من الفوز بنتيجة 2-0، وأحرز محمد صلاح الهدف الأول؛ ليستعيد أصحاب القمصان الحمراء اللقب الغائب منذ 14 عامًا.

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    محمد العريان محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا

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