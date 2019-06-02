محافظة القاهرة: هدم 10 مدابغ بسور مجرى العيون اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن العمل على تنفيذ خطة نقل مدابغ سور مجرى العيون يسير على قدم وساق، وفي اليوم السادس على التوالي لعمليات الهدم المستمرة نجحت أجهزة المحافظة في هدم 18 مدبغة وقطع المرافق عن 37 أخرى من إجمالي 55 مدبغة مستهدفة.

وقال فؤاد، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم إزالة 8 أكشاك ومطعم ومصنع للرخام- ويعتبر زيادة على المخطط العام للخطة التي وضعتها المحافظة- وسيتم اليوم هدم مابيـن 8 إلى 10 مدابغ و يشارك في أعمال الهدم شرطة المرافق، تحت إشراف اللواء علاء خليل، رئيس حي مصر القديمة، وجمال حسين، مدير المتابعة بالمنطقة الجنوبية ومسؤلي المرافق بالحي.