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    السيسي: "لما تلاقي غضاضة من وجود كنيسة فتش في إيمانك"

    02:24 م الأحد 02 يونيو 2019
    السيسي: "لما تلاقي غضاضة من وجود كنيسة فتش في إيمانك"

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمسلمين قائلًا: "لما تجد غضاضة في وجود كنيسة تفتش في إيمانك، أنت مالك، خليك في حالك، خليك أمين على دينك مش على دين الآخرين".

    وأضاف السيسي، خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الأحد: "نقدم نفسنا في العالم العربي والإسلامي إن ده منهج ودين، بنقدم نفسنا إزاي، عايزكم تمشوا في كل حتة في بلادنا، أتكلم في إيه، في انفصام حقيقي بين ممارساتنا وفهمنا لديننا".

    وتابع الرئيس: "الكلام ده يزعل؟ مش عارف، حاولت أقول إيه اللي ممكن يبقى مناسب ومقبول أعمله واللي مش مناسب وغير مقبول معملوش، في أحلك الأوقات وفي عز ما كنا بنكون مجروحين لم تصدر مني إساءة واحدة".

    السيسي وزارة الأوقاف ليلة القدر

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