برلماني: دورات "الأوقاف" في الحاسب الآلي خطوة لتجديد الخطاب الديني

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد النائب لطفي شحاتة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بما حققه محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف من نقلة نوعية في مجال التدريب بوزارة الأوقاف، وعلى رأسها تخريج الدفعة الأولى من الأئمة والواعظات والإداريين بمركز الحاسب الآلي الدولي بأكاديمية الأوقاف.

وشدد "شحاتة"، في بيان اليوم الأحد، على أهمية تقدم القيادات والأئمة والدعاة والواعظات بوزارة الأوقاف الصفوف في هذا المجال لتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لدى الجماهير خاصة الشباب المصري من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ويواجهوا المخططات والأكاذيب التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وزير الأوقاف بالاستمرار في هذا الملف على أن يشمل التدريب والتحديث في مختلف المديريات والإدارات التابعة للوزارة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.

واعتبر "شحاتة"، أن هذا الأمر هو نجاح كبير لرسالة وزارة الأوقاف المصرية للتحول الرقمي والتعامل الإيجابي مع جميع وسائل التواصل الاجتماعي وتأهيل الأئمة والواعظات والإداريين بما يخدم أهداف الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير على نطاق واسع وتحديث نظم الإدارة بالوزارة.

ووجه النائب التهنئة لخريجي الدفعة الأولى من الأئمة والواعظات والإداريين الناجحين والناجحات في دورات الحاسب الآلي بمركز الحاسب الآلي الدولي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.​