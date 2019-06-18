شكاوى من ترجمة امتحان الأحياء "لغات" للثانوية العامة.. و"التعليم" ترد

كتبت- ياسمين محمد:

اشتكى عدد من طلاب مدارس اللغات، المقيدون بشعبة العلوم بالثانوية العامة، من وجود أخطاء بالترجمة في النسخة الانجليزية من امتحان الأحياء، الذي أدوه أمس الاثنين.

وأوضح بعض الطلاب، لمصراوي، الثلاثاء، أن الامتحان تضمن عدة اختلافات في الترجمة من النسخة الانجليزية إلى العربية، أثرت على فهم الطلاب لبعض الأسئلة.

وأشاروا إلى أن من أمثلة أخطاء الترجمة، التي ترتب عليها اختلاف الإجابة، السؤال رقم 8 بالنموذج "د"، إذ لم يتم تحديد كلمة codons، برغم وجودها في الترجمة العربية "الكودونات"، وكذلك الترجمة في كلمة pregnant woman، في حين وجودها في الترجمة العربية "المرأة عند الولادة" وليس المرأة الحامل، مشيرين إلى أن هذه الاختلافات يترتب عليها إجابات مختلفة، واحتار الطلاب على أي نسخة يجيبون.

بدورها كشفت مصادر مطلعة باللجنة الفنية لواضعي امتحان الأحياء للثانوية العامة، أن هناك توجيهات بتدارك الأخطاء التي جرى رصدها بورقة امتحان الأحياء المترجمة للغة الانجليزية، وإضافة التعديلات على نموذج الإجابة.

وأشارت المصادر، إلى أن الدكتور يسري ساويرس، مستشار مادة العلوم، عقد اجتماعًا مع مشرفي تصحيح المادة، عبر شبكة "الفيديو كونفرانس"، أمس الاثنين عقب انتهاء الامتحان، وناقش أسئلة الامتحان وملاحظات المعلمين المتخصصين في المادة، وحدد كيفية التعامل مع الأخطاء التي يجري رصدها خلال تصحيح العينة العشوائية للمادة.