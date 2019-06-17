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    بعثة منتخب الكونغو تصل القاهرة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا

    11:18 م الإثنين 17 يونيو 2019
    بعثة منتخب الكونغو تصل القاهرة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا

    بعثة منتخب الكونغو

    كتب - طه عبيد:

    وصلت مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب الكونغو للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء الاثنين، قادمة من إسبانيا.

    وكان في استقبال البعثة المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قياداتها داخل صالة 4، التي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة.

    وأنهى فريق من إدارة العلاقات العامة بالمطار، إجراءات وصول البعثة منذ لحظة هبوط الطائرة المصرية القادمة من مدريد حتى خروجهم من المطار.

    يذكر أن منتخب الكونغو ضمن المجموعة الأولى، التي تضم مصر وزيمبابوي وأوغندا، وبذلك يكون اكتمل وصول منتخبات المجموعة الأولى بالكامل.

    منتخب الكونغو بطولة أمم أفريقيا مطار القاهرة زيمبابوي كرة القدم

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