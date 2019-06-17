بعثة منتخب الكونغو تصل القاهرة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا

كتب - طه عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب الكونغو للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء الاثنين، قادمة من إسبانيا.

وكان في استقبال البعثة المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قياداتها داخل صالة 4، التي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة.

وأنهى فريق من إدارة العلاقات العامة بالمطار، إجراءات وصول البعثة منذ لحظة هبوط الطائرة المصرية القادمة من مدريد حتى خروجهم من المطار.

يذكر أن منتخب الكونغو ضمن المجموعة الأولى، التي تضم مصر وزيمبابوي وأوغندا، وبذلك يكون اكتمل وصول منتخبات المجموعة الأولى بالكامل.