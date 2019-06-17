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    رئيس اللجنة الطبية لأمم أفريقيا: نُنسق مع "الصحة" بشكل كامل لتأمين المباريات

    09:46 م الإثنين 17 يونيو 2019
    رئيس اللجنة الطبية لأمم أفريقيا: نُنسق مع "الصحة" بشكل كامل لتأمين المباريات

    من تدريب هيئة الإسعاف للفرق الطبية

    كتب - أحمد جمعة:

    قال الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية لبطولة الأمم الأفريقية، إنه يجري التنسيق بشكل كامل مع وزارة الصحة بخصوص التأمين الطبي لمباريات البطولة.

    وأضاف "سلطان" لمصراوي، أن وزارة الصحة تبذل مجهودًا كبيرًا في تطبيق خطة التأمين الطبي للمباريات، كما لبت كافة متطلبات للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي.

    وأشار إلى أن هيئة الإسعاف تقوم بتدريب المسعفين الذين سيتواجدون داخل الملاعب خلال هذه الفترة، على كيفية التعامل مع المصابين من خلال الفرق الطبية المتواجدة، موجهًا الشكر لوزيرة الصحة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، على الإجراءات التي يقومون بها لإنجاح البطولة.

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