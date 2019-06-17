"تؤهل للعمل مباشرة".. جامعة الأزهر: فتح 3 معاهد للعلوم العام المقبل

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تعكف حاليا على اعتماد اللائحة المالية والإدارية لثلاث معاهد، يتم فتحها العام الجامعي المقبل.

وأضاف عامر في تصريح لمصراوي، أن المعاهد الجديدة التي سيتم افتتاحها للمرة الأولى، تؤهل الخريجين لسوق العمل مباشرة، وهي متعلقة بكليات العلوم، على أن تكون البداية بالمقر الرئيسي بالقاهرة، وفرع الجامعة بأسيوط.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه سيتم تطبيق تجربة التصحيح الإلكتروني بـ14 كلية، في الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أن هذا النظام يضمن الحيادية الكاملة في التصحيح وتحقيق العدالة والدقة الشديدة بين الطلاب، ويقلل من حالات الغش

وكشف يوسف عامر، أن هناك لجنة بالجامعة قاربت على الانتهاء من تعديل اللوائح والمناهج الدراسية، بشكل يحافظ على التراث وفهمه بطريقة تفيد الواقع والمعاصرة، مشيرًا إلى العام الجامعي الجديد ستكون مناهج دراسية جديدة للفرقة الأولى في قطاعات اللغة العربية والشريعة والقانون وأصول الدين.

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