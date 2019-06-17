3 مراحل.. ننشر مواعيد تقديم أوراق الالتحاق بالثانوية العامة في القاهرة

كتب- محمد نصار:

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، إنه سيتم تقسيم تنسيق القبول للثانوية العامة إلى 3 مجموعات.

وأضاف عطية، في بيان له أمس الأحد، أن المجموعة الأولى تبدأ من الخميس الموافق 2019/7/4 وحتى الاثنين الموافق 2019/7/8، لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 درجة وحتى 300 درجة، والمجموعة الثانية ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 220 درجة وحتى 270 درجة من 2019/7/9 وحتى 2019/7/13، كما تبدأ المجموعة الثالثة من 2019/7/14 وحتى 2019/7/16 ويتم فيها استيعاب الطلاب المتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولى والثانية.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو مربع الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويتاح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر التقدم للمدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلبة المقبولين بكل مدرسة.

وأشار مدير المديرية، إلى أن الطلاب الحاصلين على مجموع 252 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقدم للمدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكني وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة.

وشدد عطية، على أنه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة (رسمي) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة، ولا يسمح لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

واعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2019/2020 ليكون بحد أدنى 220 درجة، و140 درجة للصف الأول للثانوي بالمدارس الخاصة، والحد الأدنى للقبول بفصول الثانوي العام (خدمات) 190 درجة، بعد عمل دراسة لعدد الطلاب الناجحين والأماكن الشاغرة بالفصول حتى لا يحدث تكدس بين الطلاب وتزيد كثافة الفصول.​