للحد من البلاستيك.. البيئة توزع أكياس قماش على الحضور قبل احتفال يوم البيئة العالمي

كتب- محمد نصار:

استهلت وزارة البيئة احتفالية يوم البيئة العالمي لعام 2019، بتوزيع عدد من الأكياس المصنوعة من القماش وذلك في إطار جهود الحد من استخدام السنط البلاستيكية، ويقام الاحتفال هذا العام تحت عنوان "القضاء على تلوث الهواء" وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وممثلي المجتمع المدني والشباب والإعلاميين.

وتتضمن الاحتفالية عرض جهود مصر للحد من تلوث الهواء والحفاظ على جودته من أجل الأجيال الحالية والقادمة ومخطط وزارة البيئة للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي حول قصص نجاح الوزارة في عام 2018 للحد من التلوث وتبني آليات صديقة للبيئة، وعروض فنية تعبيرية حول البيئة وما تواجهه من تحديات والدعوة للتكاتف للحفاظ عليها.

ومن المقرر تكريم عدد من الشخصيات العامة الداعمة للعمل البيئي في مصر، فضلًا عن عرض تجارب لـ10 قصص نجاح لشباب دعمتهم وزارة البيئة لتصميم وتنفيذ مشروعات صغيرة صديقة للبيئة ومدرة للدخل ولها تأثير على الاقتصاد القوم.

وتسلط الوزارة، خلال الاحتفالية، الضوء على ردود فعل شركاء التنمية العاملين في مجال البيئة حول جهود وتدخلات الوزارة للحد من التلوث خلال عام 2018.

وتلقي وزيرة البيئة، كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتحدث فيها عن تجربة الوزارة منذ توليها المسئولية يونيو الماضي وتكشف عن برامج الوزارة لتدريب الشباب وتوعيتهم ليكونوا قادرين على المشاركة بإيجابية في العمل البيئي وهو ما يعد بمثابة رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على الطريق الصحيح في مجال دمج الشباب في مجال العمل البيئي.

كما تستعرض الوزيرة، جهود مصر في مجال مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، ويركز الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العالم على مواجهة تلوث الهواء وكيفية حث جميع دول العالم لاتخاذ إجراءات تحد من مصادر تلوث الهواء سواء من خلال استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة كالدراجات والنقل الكهربي، وتدوير المخلفات للحد من انبعاثاتها وتبني تكنولوجيات صديقة للبيئة في الصناعة