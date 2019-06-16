التعليم تحسم الجدل بشأن نتائج امتحانات أولى ثانوي على "الفيسبوك"

كتبت- ياسمين محمد:

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن النتائج المتداولة عبر صفحات "فيسبوك"، تحت عنوان "إعلان نتيجة الامتحانات الورقية للصف الأول الثانوي"، لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن النتيجة لم تصدر حتى الآن، ولا تزال الوزارة تستكمل إجراءات اعتمادها ومن ثم إعلانها.

وأرسل الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابًا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن موافاة الوزارة بنتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي، التي أداها الطلاب ورقيًا؛ لعدم اكتمال البنية التكنولوجية بمدارسهم.

وشدد حجازي، على ضرورة موافاة الوزارة بنتائج الامتحانات الورقية، عبر البريد الإلكتروني: icdpt@moe.gov.eg، في موعد أقصاه، غدًا الاثنين الموافق 17 يونيو 2019، مع مراعاة استخدام وملء النموذج المرفق والمرسل على البريد الإلكتروني، الخاص بإدارات الإحصاء بكل مديرية.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2018/ 2019، خلال الفترة من 19 مايو 2019 إلى 1 يونيو، وأجريت الامتحانات للطلاب

إلكترونيًا، من خلال أجهزة "التابلت" الخاصة بهم، باستثناء 500 مدرسة لم تكتمل بنيتها التكنولوجية، أدى طلابها الامتحانات ورقيًا، بالإضافة إلى طلاب المنازل والخدمات، ونزلاء السجون والمستشفيات.

وعممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على جميع المديريات التعليمية، يوجه بعدم إعلان نتائج الامتحانات الورقية، والانتظار حتى انتهاء تصحيح جميع الامتحانات الإلكترونية والورقية، وإعلان النتيجة لجميع الطلاب في آن واحد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، إنها تعلن النتيجة فور الانتهاء منها واعتمادها من وزير التربية والتعليم، مطالبة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الالتفات لبعض الشخصيات والمواقع التي تثير البلبلة، معقبة: "من وراء هذه البلبلة، ليت الناس يدركون أهداف وخطورة الشخصيات والمواقع المشبوهة التي تثير معلومات غير صحيحة".