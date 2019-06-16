مباحث التموين تتصدى لمهربي الدقيق في السوق السوداء

كتب- محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين مخبز بلدي لاتهام مالكه بتهريب الدقيق المدعم في السوق السوداء بمنطقة الوراق.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات مفادها قيام "علاء م . م" صاحب مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الوراق بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم الذي يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز الذى يستخدم في انتاج الخبز البلدي المدعم من قبل الدولة على بطاقات صرف الدعم وبيعه بأزيد من السعر الرسمي بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المخبز وأمكن ضبط المتحر عنه وبتفتيش المخزن ضُبط بداخله 850 كجم دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.