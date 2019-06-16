أخبار متوقعة اليوم: مجلس الصحفيين يحسم تشكيل هيئة المكتب.. وأبو الغيط في السودان

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القاهرة.. يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بزيارة إلى السودان، يلتقى خلالها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي القوى والحركات السياسية في السودان.

القاهرة.. يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين اجتماعا، لمناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.

القاهرة.. تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

القاهرة.. تطلق وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لمشروع "مودة" حيث سيتم تدريب 500 من مكلفي الخدمة العامة من محافظتى القاهرة والجيزة لمدة 10 أيام؛ وذلك في المركز الأوليمبي بالمعادي.

القاهرة.. تحتفل وزارة البيئة، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باليوم العالمي للبيئة لعام 2019 والذي يقام هذا العام تحت شعار "القضاء على تلوث الهواء"، وذلك بحضور كوكبة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وممثلي المجتمع المدني والشباب والإعلاميين.