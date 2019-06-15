"صحة النواب" تشيد بقرار إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشادت الدكتور إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالقرار الجمهوري الخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر.

وقالت "عبدالحليم"، في بيان السبت، إن الجامعات التكنولوجية خطوة قوية لدعم التعليم الفني في مصر، وإكساب الطلاب المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكدت النائبة، أن التعليم الفني والدبلومات من الركائز الأساسية، حيث أن الاهتمام بالتعليم الفني فرصة قوية للنهوض بالاقتصاد في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك.