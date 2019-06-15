  • عاجل:هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    "صحة النواب" تشيد بقرار إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر

    03:59 م السبت 15 يونيو 2019
    "صحة النواب" تشيد بقرار إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر

    مجلس النواب

    كتبت - ميرا إبراهيم:

    أشادت الدكتور إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالقرار الجمهوري الخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر.

    وقالت "عبدالحليم"، في بيان السبت، إن الجامعات التكنولوجية خطوة قوية لدعم التعليم الفني في مصر، وإكساب الطلاب المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

    وأكدت النائبة، أن التعليم الفني والدبلومات من الركائز الأساسية، حيث أن الاهتمام بالتعليم الفني فرصة قوية للنهوض بالاقتصاد في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك.

    مجلس النواب الجامعات التكنولوجية إيناس عبدالحليم

    الخبر التالى:

    برلماني: "أمم إفريقيا" فرصة تاريخية لجذب السياح لمصر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان